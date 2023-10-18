Попри складний старт збірна України змогла зібратися та здобула вольову перемогу. Ця звитяга повернула "синьо-жовтим" другу позицію у групі.

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Хто став Левом матчу Мальта – Україна

Протягом матчу вболівальники обирали найкращого гравця матчу. За його підсумками приз отримав Михайло Мудрик, який відзначився дебютним голом в офіційних матчах за збірну України та набрав 66 відсотків голосів.

За ним фінішували Артем Довбик (10) та Георгій Судаков із Олександром Зінченком – по 6.



Мудрик став "Левом матчу" проти Мальти / УАФ

Нагадаємо, що після 7 зіграних матчів збірна України набрала 13 залікових пунктів. Наразі підопічні Реброва посідають прохідне друге місце у групі С. Третьою йде збірна Італії, яка програла в паралельному мачі Англії й тепер відстає на три бали від України, але зіграла на один матч менше.

Довідка. Підопічні Саутгейта вже гарантували собі вихід на Євро-2024, то ж друга путівка на континентальну першість буде розігруватися між Україною та Італією в очній зустрічі. Матч відбудеться 20 листопала у Леверкузені.