Тренер "Лестера" не сможет рассчитывать на своего основного форварда Джеймса Варди в стартовом матче группового раунда Лиги Европы против "Зари". Игрок получил травму.

Футболисты "Лестера" дали взяться за голову наставнику команды Брендону Роджерсу. Сразу на нескольких игроков не сможет рассчитывать главный тренер английского клуба. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Шанс для "Зари"

Три месяца из-за травмы пропустит защитник команды Чанлар Сеюнджю. Он получил травму на тренировке в расположении сборной Турции. Но не только в линии защиты "Лестер" столкнулся с проблемами, также проблемы со здоровьем у главного форварда команды Джейми Варди, который пропустил матч 5-го тура АПЛ с "Астон Виллой", в котором команда нападающего минимально уступила 0:1.

Скорее всего Варди также не сыграет с луганской "Зарей" в Лиге Европы, но успеет восстановиться к следующему матчу чемпионата Англии. У нападающего рецидив травмы, некоторые проблемы с икрами.

Все не слишком серьезно, но Роджерс не хочет рисковать ценным игроком линии атаки. Поэтому главный наставник хочет поберечь Варди. Также в лазарете команды полузащитник Вилфред Ндиди и защитник Рикардо Перейра.

Добавим, что новый сезон в чемпионате Англии "Лестер" начал довольно удачно – 4 место и 9 очков в активе соперника "Зари".

Матч в Лиге Европы "Лестер" – "Заря" состоится уже 22 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22: 00.