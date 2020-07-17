Малиновский – лучший футболист Серии А: опередил Дибалу и Санчеса
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский – лучший игрок чемпионата Италии (Серия А) после рестарта. Украинец опередил звездных конкурентов.
Руслан Малиновский признан лучшим игрок Серии А после возобновления чемпионата по версии авторитетного портала Whoscored.
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Опередил звездных конкурентов
В украинского полузащитника средняя оценка Whoscored после карантина – 8,5 балла.
На втором месте чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес (8,46 балла).
На третьем месте аргентинский форвард "Ювентуса" Дибала (7,95 балла).
Статистика Малиновского после рестарта
После карантина в чемпионате Италии Малиновский провел 7 матчей. Четыре раза украинец выходил в стартовом составе.
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На счету Малиновского 3 гола и 4 результативные передачи. Также Руслан на себе зарабатывал удаления для соперников.
После рестарта Серии А Малиновский забивал в ворота римского "Лацио", туринского "Ювентуса" и "Брешии".