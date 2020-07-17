Футболист сборной Украины Руслан Малиновский – лучший игрок чемпионата Италии (Серия А) после рестарта. Украинец опередил звездных конкурентов.

Руслан Малиновский признан лучшим игрок Серии А после возобновления чемпионата по версии авторитетного портала Whoscored.

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Опередил звездных конкурентов

В украинского полузащитника средняя оценка Whoscored после карантина – 8,5 балла.

На втором месте чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес (8,46 балла).

На третьем месте аргентинский форвард "Ювентуса" Дибала (7,95 балла).

Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas — WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020

Статистика Малиновского после рестарта

После карантина в чемпионате Италии Малиновский провел 7 матчей. Четыре раза украинец выходил в стартовом составе.

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На счету Малиновского 3 гола и 4 результативные передачи. Также Руслан на себе зарабатывал удаления для соперников.

После рестарта Серии А Малиновский забивал в ворота римского "Лацио", туринского "Ювентуса" и "Брешии".