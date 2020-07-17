Украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского включили в главную движущую силы команды. Украинец стал настоящим лидером клуба в последних встречах.

В 33 матчах клуб украинца забил 93 гола. Этот показатель является вторым среди команд из топ-5 лиг Европы. Transfermarkt выложил в своем Instagram команду футболистов, которые принесли больше всего пользы "Аталанте" в сезоне.

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Команда лучших

Не обошлось и без украинского следа. Лидер сборной Украины Руслан Малиновский стал настоящим джокером команды и провел за "Аталанту" 37 матчей во всех чемпионатах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Команда украинца пока что уступает только немецкой "Баварии", которая наколошматила в ворота своих соперников в Бундеслиге в этом сезоне 100 мячей в 34 поединках.

Эта команда хочет голов,

– коротко подписали пост.

Добавим, что в июле 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года.

Согласно контракту украинец зарабатывает в итальянском клубе не менее одного миллиона евро за сезон. Инициатором такого трансфера украинца был президент "Аталанты" Антонио Перкасси, который без предварительного согласования со спортивным директором клуба Сартори и главным тренером команды Гасперини пригласил Малиновского.