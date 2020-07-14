В матче 33-го тура итальянской Серии А "Аталанта" встретилась с "Брешией". Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев.

На 2-й минуте матча бергамаски открыли счет в матче. Гол забил Марио Пашалич после результативной передачи в исполнении Малиновского, пишет 24 канал.

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Видео ассиста Малиновского

На 28-й минуте Малиновский добавил еще и забитый гол. Руслан отличился сильным ударом из-за пределов штрафной.

Видео гола Малиновского

Результативный Малиновский

Хавбек сделал результативное действие в четвертом матче подряд. Ранее был гол "Ювентусу" и ассист "Сампдории" и "Кальяри".

Отметим, что в этом сезоне Малиновский провел 38 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.