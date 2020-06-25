Украинский полузащитник Руслан Малиновский помог совершить невероятный камбэк "Аталанте", сравняв счет матча. Действия украинца оценили самыми высокими баллами.

В рамках 27 тура Серии А "Аталанта" принимала "Лацио", пишет 24 канал.

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Оценка экспертов

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе и полностью оправдал доверие тренера.

На 66-й минуте Руслан из-за пределов штрафной нанес пушечный удар.

Портал SofaScore оценил игру Малиновского в 8,3 балла. Это самый высокий показатель среди всех футболистов.

Второе и третье место в составе "Аталанты" разделили Гомес и Гозенс, их действия оценили в 7,7 балла.

По мнению WhoScored, Малиновский получил оценку 8,6, что также является лучшим показателем среди всех футболистов в матче.

Это пятый гол Руслана в 24 матче чемпионата Италии. Кстати, по количеству матчей в Серии А Малиновский догнал Алексея Михайличенко.

На 77-й минуте украинец покинул поле.

Невероятный гол Руслана Малиновского смотрите видео: