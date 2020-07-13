Итальянская пресса не перестает писать комплименты в сторону украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. СМИ заявили, что украинец внес большой вклад в игру команды.

Положительные отзывы об игре украинца пишет издание La Gazzetta dello Sport.

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В восторге от украинца

Они утверждают, что украинец после выхода на замену сделал большой вклад в игру "Аталанты" несмотря на повреждение.

Сначала украинец прицеливался к воротам, но уже второй удар Малиновского был точным.

На 68-й минуте на поле вышел Руслан Малиновский, который заменил Гомеса.

Сначала Малиновский подхватил передачу, двинулся к воротам и неплохо пробил с границы штрафной – мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

На 81-й минуте украинец Малиновский пробил из пределов штрафной и поразил правый нижний угол ворот – 1:2.

Туринское издание Tuttosport лояльно к "Ювентусу", но не обошли стороной игру украинца. Они отметили, что замена Малиновского показала, что "Аталанта" не уступает топ-командам в плане ширины и качества состава. Иличич и Гомес пошли отдыхать, но никто не заметил большой разницы.

Подчеркнем, что Руслан Малиновский получил наивысшие баллы от популярных порталов. Украинец получил оценку – 7,7, этот бал стал самым высоким среди всех игроков поединка "Ювентус" – "Аталанта" по версии ресурса Whoscored.

От портала SofaScore Руслан получил оценку 7,5 балла – снова лучший результат в команде.

Добавим, что в июле 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года.