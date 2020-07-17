Маліновський – найкращий футболіст Серії А: випередив Дибалу і Санчеса
Футболіст збірної України Руслан Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Італії (Серія А) після рестарту. Українець випередив зіркових конкурентів.
Руслан Маліновський визнаний найкращим гравець Серії А після відновлення чемпіонату за версією авторитетного порталу Whoscored.
До речі: Маліновський ввійшов до найцінніших футболістів "Аталанти" – Transfermarkt
Випередив зіркових конкурентів
В українського півзахисника середня оцінка Whoscored після карантину – 8,5 бала.
На другому місці чилійський нападник "Інтера" Алексіс Санчес (8,46 бала).
На третій сходинці аргентинський форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (7,95 бала).
Статистика Маліновського після рестарту
Після карантину в чемпіонаті Італії Маліновський провів 7 матчів. Чотири рази українець виходив у стартовому складі.
Варте уваги: Немов ураган: італійські ЗМІ шоковані феноменальною грою Маліновського
На рахунку Маліновського 3 голи і 4 результативні передачі. Також Руслан на собі заробляв вилучення для суперників.
Після рестарту Серії А Маліновський забивав у ворота римського "Лаціо", туринського "Ювентусу" та "Брешії".