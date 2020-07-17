Футболіст збірної України Руслан Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Італії (Серія А) після рестарту. Українець випередив зіркових конкурентів.

Руслан Маліновський визнаний найкращим гравець Серії А після відновлення чемпіонату за версією авторитетного порталу Whoscored.

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Випередив зіркових конкурентів

В українського півзахисника середня оцінка Whoscored після карантину – 8,5 бала.

На другому місці чилійський нападник "Інтера" Алексіс Санчес (8,46 бала).

На третій сходинці аргентинський форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (7,95 бала).

Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas — WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020

Статистика Маліновського після рестарту

Після карантину в чемпіонаті Італії Маліновський провів 7 матчів. Чотири рази українець виходив у стартовому складі.

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На рахунку Маліновського 3 голи і 4 результативні передачі. Також Руслан на собі заробляв вилучення для суперників.

Після рестарту Серії А Маліновський забивав у ворота римського "Лаціо", туринського "Ювентусу" та "Брешії".