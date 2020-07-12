"Ювентус" 11 июля принимал "Аталанту" Малиновского в матче 32 тура Серии А. Команды обменивались результативными ударами по ходу матча, но так и не сумели определить сильнейшего во встрече.

Ювентус – Аталанта 2:2

Голы: Роналду, 55 (п), 90 (п), – Сапата, 16, Малиновский, 81

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В прошлом туре "Ювентус" в драматичном поединке потерпел поражение от "Милана". Команда Пиолы осуществила невероятный камбэк и перевернула матча с ног на голову. Туринцы уверенно побеждали после первого тайма хозяев поля, но "Милан" создал невероятное благодаря голам Ибрагимовича, Кэсси, Леау и Ребич – 4:2.

В матче 31 тура Серии A "Аталанта" Малиновского дома принимала "Сампдорию". Первый гол болельщики смогли увидеть аж на 75-й минуте. Украинец Руслан Малиновский сделал точный навес с углового на голову Толо, который точно отправил мяч в ворота соперника – 1:0. Еще один гол "Аталанта" забила ровно через 10 минут. Результативный удар в активе Муриеля. Итоговый счет встречи – 2:0.

Минимальное преимущество гостей

Украинец Руслан Малиновский с первых минут остался на скамейке запасных. Как сообщалось ранее, у игрока возникли проблемы с правым коленом после матча предыдущего тура.

Активно поединок начали гости. Сапата замкнул навесную передачу неподалеку одиннадцатиметровой отметки, но неудачно пробил головой – мяч пролетел над перекладиной.

Иличич получил точный пас на линии штрафной и пробил. Он плохо прицелился и мяч полетел далеко в сторону от левой стойки.

На 16-й минуте счет открыли гости. Алехандро Гомес выполнил пас, адресатом которого в штрафной площадке стал Сапата. Он воспользовался случаем и пробил в нижний правый угол ворот – 0:1.

Кастано остроумно прокинул мяч в штрафную в направлении все того же Сапаты, но тот передачу так и не получил – надежно сыграла оборона.

Безупречный контроль продемонстрировал Дибала, который в штрафной получил филигранную поперечную передачу. Но удар по воротам оказался не таким удачным – мяч пролетел рядом со штангой.

Аргентинец Дибала выполнил навесную передачу в центр штрафной, которую головой замкнул Роналду, но мяч пролетел снова рядом у стойки.

Обе команды пытались контролировать мяч и создавать остроту у ворот, но больше голов в первой части встречи зрители у экранов не увидели.

Украинский "мотор" "Аталанты"

Хозяева очень активно начали второй отрезок игры, Дибала и Куардадо создавали острые моменты у ворот Голлини.

После того как мяч отскочил прямо ему на ногу, Бернардески пробил со средней дистанции, но отправил мяч далеко от ворот.

Алехандро Гомес (Аталанта) не использовал прекрасную возможность забить. Алехандро Гомес (Аталанта) стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, но в прыжке пробил головой выше ворот. Угловой удар. Возможность его исполнить получила команда Аталанта.

На 54-й минуте Де Рон сыграл рукой в ​​штрафной площади. "Ювентус" получил прекрасный шанс сравнять счет – пенальти. Роналду подошел к 11-метровой отметки и отправил мяч в левый угол ворот мимо руки, которую выставил Пьерлуиджи Голлини – 1:1.

Пашалич потерял прекрасную возможность, неудачно выполнив последний пас в штрафную, который заблокировали защитники.

Гатебур совершил неплохой рывок в центр штрафной и мощно пробил головой, замкнув подачу с углового, но мяч пролетел над перекладиной.

На 68-й минуте на поле вышел Руслан Малиновский, который заменил Гомеса.

Роналду совершил рывок в штрафную соперника и откликнулся на прострельную передачу – пробил в ворота, но голкипер выдал блестящий сейв.

Малиновский подхватил передачу, двинулся к воротам и неплохо пробил с границы штрафной – мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

На 81-й минуте украинец Малиновский пробил из пределов штрафной и поразил правый нижний угол ворот – 1:2.

В конце встречи Луис Муриель коснулся мяча рукой в штрафной – снова пенальти будет пробивать Роналду.

Португалец победил в волевом противостоянии и с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в ворота – 2:2.

Итоговый счет встречи – 2:2.

Обзор матча Ювентус – Аталанта

Турнирная таблица Серии А