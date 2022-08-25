Малиновский может перейти в Марсель: есть проблема в высокой цене трансфера игрока Аталанты

Будущая карьера Руслана Малиновского находится во взвешенном состоянии. У украинского полузащитника все еще есть шанс перейти во Францию.

Переезд во Францию ​​еще возможен

В СМИ была информация об интересе к Руслану Малиновскому со стороны французского Марселя. Позже стало известно, что украинец не планирует свой переезд во Францию. Футболист сборной Украины настроен на переход в АПЛ, где интересуется целый ряд английских клубов.

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Однако у Марселя еще есть шансы оформить трансфер атакующего полузащитника. Аталанта хочет полноценного перехода Малиновского в новый клуб, а не в аренду. Поэтому предложение французов более привлекательно для бергамовцев.

Ведь Тоттенхэм хочет арендовать Малиновского с правом выкупа. Такое предложение менее приоритетно для клуба из Бергамо.

Французский клуб может отпугнуть резкое повышение стоимости покупки Руслана. Сначала Аталанта хотела заработать на трансфере около 22 миллионов, но после гола украинца в ворота Милана его цена значительно выросла до 40 миллионов евро. Такой ценный может отпугнуть всех претендентов на Малиновского. Однако руководство Марселя делает все возможное, чтобы оформить переход Руслана в Лигу 1.

Вроде бы теперь сам украинский футболист не прочь одеть футболку французского гранда.

Кто еще охотится за Малиновским

Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до конца июня 2023 года.