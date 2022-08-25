Переїзд у Францію ще можливий

У ЗМІ була інформація про інтерес до Руслана Маліновського зі сторони французького Марселя. Згодом стало відомо, що українець не планує свій переїзд у Францію. Футболіст збірної України налаштований на перехід в АПЛ, де ним цікавиться цілий ряд англійських клубів.

До теми Аталанта різко підняла ціну на Маліновського: вартість може відлякати претендентів

Однак Марсель ще має шанси оформити трансфер атакувального півзахисника. Аталанта хоче повноцінного переходу Маліновського у новий клуб, а не оренди. Тому пропозиція французів є більш привабливою для бергамівців.

Адже Тоттенхем хоче орендувати Маліновського з правом викупу. Така пропозиція є менш пріоритетною для клубу з Бергамо.

Французький клуб може відлякати різке підвищення вартості на купівлю Руслана. Спершу Аталанта хотіла заробити на трансфері біля 22-х мільйонів, але після голу українця у ворота Мілана його ціна значно зросла до 40 мільйонів євро. Такий цінний може відлякати усіх претендентів на Маліновського. Однак керівництво Марселя робить усе від себе можливе, щоб таки оформити перехід Руслана у Лігу 1.

Начебто тепер сам український футболіст не проти одягнути футболку французького гранда.

Цікаво. Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до кінця червня 2023 року.

Хто ще полює за Маліновським