Малиновский конфликт с главным тренером

Главный директор канала Sportitalia Микеле Кришителло сообщил, что у хавбека Аталанты Руслана Малиновского был конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Ссора между ними произошла в конце спарринга с Ньюкаслом, состоявшемся 29 июля.

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Отмечается, что Аталанта хотела бы сохранить 29-летнего украинца, несмотря на то, что агент уже разведывает возможности на трансферном рынке.

Недавно в СМИ сообщили, что Марсель стремится подписать украинца. По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб уже на продвинутой стадии переговоров с Аталантой. Ожидается, что по соглашению в обратном направлении отправится Ченгиз Ундер.

Ранее также сообщалось, что украинцем интересуются клубы АПЛ: Ноттингем Форест и Тоттенхэм.

Успехи Малиновского в Аталанте