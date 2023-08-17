Максим Таловеров перебрался в австрийский ЛАСК. У центрального защитника еще не сложилось с переездом в топ-чемпионат.

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Постепенно в топ-клуб

Один из лидеров молодежной сборной Украины сменил место трудоустройства. Главный тренер Славии из Праги, за которую выступал Таловеров, не видел в своих планах кандидатуру Максима, поэтому коллектив решил выставить за дверь перспективного центрбека. Казалось, что украинский защитник смело сможет перейти в хороший клуб из топ-лиги после своих удачных выступлений на Евро-2023. В частности, Таловеровым интересовались клубы из АПЛ (Вест Хэм) и немецкого Бундеслиги (Антрайхт и Вердер), а еще и даже приписывали интерес со стороны донецкого Шахтера.

Кстати говоря. Другой центральный защитник Славии Тарас Качараба может покинуть коллектив летом. Дело в том, что украинец не сыграл еще ни одного матча за чешский коллектив этого сезона. Активный интерес к Качарабе приписывают Маккаби Тель-Авив.

Но вот Максим решил на данном этапе выбрать менее звездный коллектив. Таловеров официально перебрался в состояние австрийского ЛАСКа. Интересно, что украинский полузащитник последних полусезона уже защищал цвета черно-белых на правах аренды, а теперь коллектив решил ее продолжить, а потом воспользоваться правом на выкуп талантливого игрока ( Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро). Интересно, что украинец стал 10-м новичком клуба из Линца в летнее межсезонье, а будет выступать в Ласке Таловеров под 4-м номером.



Максим Таловеров / ЛАСК

В прошлом сезоне ЛАСК завоевал "бронзу" в австрийской Бундеслиге, что позволило коллективу принять участие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Максим приложил свои усилия, чтобы "черно-белые" достигли такого результата, поскольку отыграл 13 матчей в футболке команды из Линца.

ЛАСК начнет свой путь на международной арене с "финала" квалификации в Лигу Европы, где встретится с победителем пары Зрински (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия). Если австрийский коллектив не сможет одолеть оппонента в последнем плей-офф раунде, то гарантированно попадет в групповую стадию Лиги конференций.

Представление Таловерова: