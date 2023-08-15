Максим Таловеров имеет действующий контракт с пражской Славией, истекающий в конце 2026 года. Однако все идет к тому, что украинский защитник покинет команду в ближайшее время.

Смотрите также Украинец переиграл чемпиона мира: Реал похвастался фантастическими сейвами Лунина – яркое видео

В команде на него не рассчитывают

Тренерский штаб Индржиха Трпышовского не видит в своем стиле игры 23-летнего украинского футболиста защитной линии.

Славия рассматривает сразу два варианта для Таловерова – полноценный трансфер в другой клуб, да и аренда. Скорее всего, Максиму не будет сложно найти себе новую команду после успешного выступления на молодежном Евро-2023, где Украина дошла до полуфинала, но проиграла Испании.

В СМИ фигурирует полно информации о заинтересованности молодого украинского защитника из многих уголков Европы, а самая большая – из Англии и Германии. Ему прогнозируют большую карьеру, хотя Таловеров уже доказал, что заслужил трансфер в один из клубов топ-5 европейских лиг.

Напомним, что именно Славия уже почти выбила наш Днепр-1 из квалификации Лиги Европы, куда днепрян опустил греческий Панатинаикос. Первая встреча закончилась безжалостным разгромом украинского клуба 3:0. Ответный матч – 17 августа.

В новом сезоне Славия провела уже 4 матча в чешском чемпионате, но Таловеров не сыграл ни в одном из них. Это доказывает, что в пражском клубе не украинца вообще не рассчитывают.

Отметим, что за чешский клуб выступает еще один центральный защитник из Украины Тарас Качараба, однажды попавший в заявку, но так и не появившийся на футбольном поле.

Главное о футбольном опыте Максима Таловерова