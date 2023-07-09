Максимом Таловеровым снова заинтересовался донецкий Шахтер. Однако центральный защитник не теряет голову от этого слуха.

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Подойдет к вопросу трансфера с холодной головой

Максим Таловер стал одним из открытий Евро-2023. Футболист провел ряд уверенных матчей в "сине-желтой" футболке, чем приковал к себе внимание ряда именитых коллективов. Центральным защитником, которого начали сравнивать с Вирджилом ван Дейком, заинтересовались два клуба немецкой Бундеслиги, а именно бременский Вердер, а также франкфуртский Айнтрахт. Однако и украинские клубы готовы включиться в борьбу за перспективного защитника, в частности донецкий Шахтер.

Но вот Таловеров еще не готов принимать решения относительно своего будущего, учитывая, что у него вот-вот закончился насыщенный сезон, а также континентальный юношеский турнир, на котором он со сборной Украины дошел до полуфинала. К тому же центрбэк никак не подтвердил интерес со стороны "горняков".

Шахтер? Я не слышал об этом. Только несколько украинских фанатов меня звали. Мне, конечно, приятно, но пока здесь говорить не о чем. Если интерес от какого-то украинского клуба действительно появится, тогда можете меня спросить об этом. Пока я хочу провести время с девушкой, семьей и друзьями. А дальше уж точно будем знать, что делаем дальше. В свою очередь, я бы поздравил Патрика ван Леувена с назначением, он меня принимал в академию и много вкладывал в развитие юных футболистов, поэтому сейчас заслуженно стал тренером первой команды,

– сказал Таловеров.

Напомним, что Шахтер уже давно бросил глаз на юного защитника, поскольку слухи об интересе "кротов" к Максиму ходят еще с зимы. На данный момент Таловеров полностью бы вписался в команду Патрика Ван Лаувена, поскольку в состоянии "горняков" на данный момент есть три маститых центрбека, а именно Валерий Бондарь, Ярослав Ракицкий и Николай Матвиенко. Однако, если учесть возраст Ракицкого и потенциальный переход Матвиенко за границу, то соглашение с перспективным Таловеровым могло бы стать топовым трансфером для Шахтера.

Кстати говоря. Центральный защитник принадлежит чешской Славии, однако прошедший сезон провел в арендах в двух клубах. Первую часть кампании центральный защитник, который может сыграть на позиции опорника, выступал на правах аренды за Слован Либерец, а доигрывать футбольный год отправился в Австрию в ЛАСК. Контракт со Славией у Таловерова действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн. евро.