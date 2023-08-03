Вест Хэм хочет усилиться Максимом Таловеровым. Предшественники украинца в Славии подтвердили возможность перехода в английский коллектив.

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Очередной украинец в Англии

Молодежная сборная Украины смогла добраться в полуфинал юношеского Евро-2023. Представители "молотобойцев" присутствовали на всех шести матчах "сине-желтых". Следили лондонцы за одним из лидеров украинской команды, который был их главной целью, а именно за Максимом Таловеровым.

Вест Хэм ищет усиление в центр защиты, а находящийся в списке двух-трех кандидатов "молотобойцев" украинский футболист подходит команде сразу по нескольким критериям. В частности, умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия Таловерова, которого часто сравнивали с Вирджилом ван Дейком, заинтересовали главного тренера лондонского коллектива Дэвида Моеса.

Также стоит отметить, что Вест Хэм имеет хорошие связи с пражской Славией, которой принадлежит Максим. Дело в том, что Томаш Соучек и Владимир Цоуфал перешли в состояние "молотобойцев" именно из чешского коллектива. К тому же лондонцы пока не готовы отвесить полноценный трансфер, поэтому наиболее вероятным вариантом перехода пока будет аренда.

Кстати говоря. В услугах Таловерова заинтересованы и другие клубы по топовым лигам. В частности, за украинским защитником активно следили бременский Вердер, а также франкфуртский Анйтрахт. Также Максим успел прокомментировать свой возможный переход в Шахтер, якобы интересовавшийся центрбеком еще зимой.

Выступления Таловерова