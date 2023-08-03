Вест Хэм хочет усилиться Максимом Таловеровым. Предшественники украинца в Славии подтвердили возможность перехода в английский коллектив.
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Очередной украинец в Англии
Молодежная сборная Украины смогла добраться в полуфинал юношеского Евро-2023. Представители "молотобойцев" присутствовали на всех шести матчах "сине-желтых". Следили лондонцы за одним из лидеров украинской команды, который был их главной целью, а именно за Максимом Таловеровым.
Вест Хэм ищет усиление в центр защиты, а находящийся в списке двух-трех кандидатов "молотобойцев" украинский футболист подходит команде сразу по нескольким критериям. В частности, умение вести силовую борьбу, атлетизм и хорошая антропометрия Таловерова, которого часто сравнивали с Вирджилом ван Дейком, заинтересовали главного тренера лондонского коллектива Дэвида Моеса.
Также стоит отметить, что Вест Хэм имеет хорошие связи с пражской Славией, которой принадлежит Максим. Дело в том, что Томаш Соучек и Владимир Цоуфал перешли в состояние "молотобойцев" именно из чешского коллектива. К тому же лондонцы пока не готовы отвесить полноценный трансфер, поэтому наиболее вероятным вариантом перехода пока будет аренда.
Выступления Таловерова
- Защитник начал свой футбольный путь на Украине, а именно в донецком Шахтере. Максим успел также на территории нашего государства защитить цвета киевского Арсенала и донецкого Олимпика, однако в довольно юном возрасте перебрался в Чехию, а именно в Динамо Чешские Будейовицы, где и началась его профессиональная карьера.
- После выступлений в тамошнем Динамо Славия заметила талант Таловерова и подписала молодого игрока в роли свободного агента. За столичный коллектив Максим успел провести 16 матчей, в которых отдал 1 ассист. Стоит отметить, что за Славию Таловеров выступал как центральный защитник, так и опорник.
- Впоследствии Максима отдали в аренду в либерецкий Слован, а тогда уже и в линский ЛАСК, где он и провел остаток прошлого сезона.
- Сейчас Transfermarkt оценю Таловерова, бывшего вице-капитаном сборной на молодежном евро, в 1,5 миллиона евро.