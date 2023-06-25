Айнтрахт Франкфурт и Вердер Бремен заинтересованы в сотрудничестве с Максимом Таловеровым. Центральный защитник потребляет плоды своего труда.

Достойно внимания После Евро-2023 молодежную сборную Украины возглавит испанский помощник Реброва – СМИ

Драгоценные футболисты

Сборная Украины прекрасно начала свою кампанию на Евро-2023, поскольку "сине-желтые" победили в двух стартовых встречах, не упустив ни одного мяча (выиграли Хорватия 2:0 да Румыния 0:1 ). Таким образом, украинцы, мастерство которых УЕФА отметила красивым видео, досрочно вышли в четвертьфинал континентального турнира

Львиную долю в триумф сборной Украины вложил вице-капитан команды Максим Таловеров, своей достойной игрой заинтересовавший клубы немецкой Бундеслиги. В частности, с центрбеком планируют посотрудничать Айтрахт (попали в Лигу конференций) и Вердер (заняли 14 место в прошлом сезоне). Коллективы готовы арендовать молодого футболиста, а затем выкупить права на него. Стоит отметить, что именно прекрасные выступления Таловерова на Евро-2023, который попал в символическую сборную первого тура, и поразили "орлов" и музыкантов.

Напомним, что Максим принадлежит чешской Славии, однако прошедший сезон провел в двух арендах. Первую часть кампании центральный защитник, который может сыграть на позиции опорника, выступал на правах аренды за Слован Либерец, а доигрывать футбольный год отправился в Австрию в ЛАСК. Контракт со Славией у Таловерова действует до лета 2026 года.

Стоит отметить. Защитником зимой интересовался донецкий "Шахтер", который "воспитал" Таловерова, однако на тот момент до конкретики дело не дошло. Летом, с вероятным уходом из команды Николая Матвиенко, ситуация снова может "разгореться".