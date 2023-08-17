Максим Таловєров перебрався у австрійський ЛАСК. У центрального захисника ще не склалося із переїздом у топ-чемпіонат.
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Поступово до топ-клубу
Один із лідерів молодіжної збірної України змінив місце працевлаштування. Головний тренер Славії із Праги, за яку виступав Таловєров, не бачив у своїх планах кандидатуру Максима, тому колектив вирішив виставити за двері перспективного центрбека. Здавалося, що український захисник сміло зможе перейти у хороший клуб із топ-ліги після своїх вдалив виступів на Єврро-2023. Зокрема, Таловєровим цікавилися клуби із АПЛ (Вест Хем) та німецькогої Бундесліги (Антрайхт та Вердер), а ще й навіть приписували інтерес з боку донецького Шахтаря.
Та от Максим виріши на даному етап вибрати менш зірковий колектив. Таловєров офіційно перебрався до стану австрійського ЛАСКа. Цікаво, що український півзахисник останніх півсезону уже захищав кольори "чорно-білих" на правах оренди, а тепер колектив вирішив продовжити оренду гравця, а згодом скористатись правом на викуп талановитого футболіста (Transfermarkt оцінює Максима у 1,5 мільйони євро). Цікаво, що українець став 10-им новачком клубу із Лінца у літнє міжсезоння, а виступатиме у ЛАСКу Таловєров під 4-им номером.
Максим Таловєров / ЛАСК
Минулого сезону ЛАСК виборов "бронзу" в австрійській Бундеслізі, що дало змогу колективу взяти участь у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Максим доклав у своїх зусиль, аби "чорно-білі" досягли такого результату, оскільки відіграв 13 матчів у футболці команди із Лінца.
ЛАСК розпочне свій шлях на міжнародній арені з "фіналу" кваліфікації до Ліги Європи, де зустрінеться із переможцем пари Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Брейдаблік (Ісландія). Якщо австрійський колектив не зможе подолати опонента у останньому плей-офф раунді, то гарантовано потрапить у групову стадію Ліги конференцій.
Представлення Таловєрова: