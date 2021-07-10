Кто выйдет вперед в истории противостояний

Бойцы в третий раз выйдут в октагон друг против друга. Впервые МакГрегор сошелся на канвасе с Пор'є в осенью 2014 года на UFC 178. Тогда победу праздновал эпатажный Конор. Ирландец в первом же раунде нокаутировал соперника.

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Второй бой состоялся в январе 2021 года. На этот раз Порье взял реванш у соперника. Во втором раунде Дастин отправил окровавленного МакГрегора в нокаут. Ирландец покидал арену на костылях. После противостояния врачи запретили Конору проводить свои поединки в течение следующих 180 дней.

Одиозное поведение Конора

МакГрегор уже на дуэли взглядов отметился своим скандальным поведением. Ирландец в брутальном стиле вышел на дуэль взглядов и сразу встал в стойку перед американцем.

Конор в своем стиле забрасывал Порье оскорблениями, но они не вызвали никакой реакции у Порье. Тогда МакГрегор прибегнул к физическим действиям – ударил соперника ногой. Удар не был сильным и почти не попал в Дастина.

На пресс-конференции и процедуре взвешивания он снова попытался спровоцировать соперника на драку. Но опять его попытки были тщетными. Помешал глава UFC Дэйна Уайт и охрана.

Что прогнозирует Favbet

Букмекеры отдают победу Дастину Пор'є – 1,78. Этот успех может стать вторым подряд для американца в поединках против Конора. На победу МакГрегора можно сделать ставку с коэффициентом 2,14.

Эксперты считают, что бойцам не удастся завершить бой досрочно. На победу МакГрегора или Порье нокаутом, техническим нокаутом и дисквалификацией стоит коэффициент 1,40.

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Если бойцы проведут в октагоне весь поединок, то победу по очкам от судей получит Дастин – 5. А вот то, что судья сигнализирует о победе Конора по очкам верят несколько меньше – 7.