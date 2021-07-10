Жуткие угрозы от Конора
В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 264 сойдутся Конор МакГрегор и Дастин Порье. Ирландец в очередной раз неприятно удивил своим поведением.
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Эпатажный боец жестко отреагировал на вопрос одного из журналистов на традиционной пресс-конференции накануне поединка.
Когда работник СМИ сказал, что экс-чемпион UFC выиграл всего один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом США, то обозвал журналиста и забросал его угрозами.
Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Маленькая крыса! Кто-нибудь, втяните ему. Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты – мелкая вонючка!
– сказал Конор.
Конор ударил Порье на дуэли взглядов
МакГрегор уже отметился своим поведением. На дуэли взглядов ирландец хотел спровоцировать столкновение. Конор в грубом стиле вышел на дуэль взглядов и сразу стал в стойку перед Дастином Порье.
Боец из Ирландии забрасывал американца оскорблениями, но они не вызвали никакой реакции у Порье. Тогда МакГрегор прибегнул к физическим действиям – ударил соперника ногой. Удар не был сильным и почти не попал в Дастина. На процедуре взвешивания Конор тоже вел себя слишком активно, но глава UFC Дэйна Уайт не позволил бойцам подраться.