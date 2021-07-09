Конор едва не спровоцировал столкновение
В Лас-Вегасе состоялась традиционная пресс-конференция и дуэль взглядов между бойцами в преддверии боя на UFC 264. Эпатажный Конор МакГрегор едва не спровоцировал столкновение.
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Ирландец в грубом стиле вышел на дуэль взглядов и сразу стал в стойку перед Дастином Порье. Конор забрасывал американца оскорблениями, но они не вызвали никакой реакции у Порье. Тогда МакГрегор прибегнул к физическим действиям – ударил соперника ногой. Удар не был сильным и почти не попал в Дастина.
После этого охрана, сопровождавшая бойцов, убрала их дальше друг от друга. МакГрегор поднял руки вверх и бросил дуэль взглядов. Никто не сомневался, что именно так себя поведет спортсмен из Ирландии. Конор уже пообещал нокаутировать соперника.
МакГрегор – Порье: главное о бое
- Бойцы могут в третий раз выйти в октагон друг против друга. В активе обоих по одной победе. Впервые МакГрегор и Порье встретились между собой осенью 2014 года на UFC 178. Тогда ирландец в первом раунде завершил схватку в свою пользу.
- Реванш для Дастина состоялся в январе 2021 года. На этот раз Порье победил эпатажного соперника. Во втором раунде Дастин отправил окровавленного МакГрегора в нокаут.
- Боец из Ирландии покидал арену лишь с помощью костылей. Медики запретили Конору в течение 180 дней проводить поединки.
- Третий бой между бойцами состоится при заполненных трибунах.