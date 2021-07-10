Хто вийде вперед в історії протистоянь

Бійці втретє вийдуть в октагон один проти одного. Вперше МакГрегор зійшовся на канвасі з Пор'є у восени 2014 року на UFC 178. Тоді перемогу святкував епатажний Конор. Ірландець у першому ж раунді нокаутував суперника.

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Другий бій відбувся у січні 2021 року. Цього разу Пор'є взяв реванш у суперника. У другому раунді Дастін відправив закривавленого МакГрегора в нокаут. Ірландець покидав арену лише з милицями. Після протистояння лікарі заборонили Конору проводити свої двобох протягом наступних 180 днів.

Одіозна поведінка Конора

МакГрегор вже на дуелі поглядів відзначився своєю скандальною поведінкою. Ірландець у брутальному стилі вийшов на дуель поглядів та відразу став у стійку перед американцем.

Конор у своєму стилі закидував Пор'є образами, але вони не викликали жодної реакції у Пор'є. Тоді МакГрегор вдався до фізичних дій – вдарив суперника ногою. Удар не був сильним та майже не влучив у Дастіна.

На пресконференції та процедурі зважування він знову спробував спровокувати суперника на бійку. Але знову його спроби були марними. На заваді став глава UFC Дейна Уайт та охорона.

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Букмекери віддають перемогу Дастіну Пор'є – 1,78. Цей успіх може стати другим поспіль для американця у поєдинках проти Конора. На звитягу МакГрегора можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,14.

Експерти вважають, що бійцям не вдасться завершити бій достроково. На перемогу МакГрегора або Пор'є нокаутом, технічним нокаутом та дискваліфікацією стоїть коефіцієнт 1,40.

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Якщо бійці проведуть в октагоні увесь поєдинок, то перемогу за очками від суддів отримає Дастін – 5. А от те, що суддя сигналізує про перемогу Конора за очками вірять трохи менше – 7.