УЕФА следует брать пример: Лунин попал сразу в две команды недели Лиги чемпионов сразу в две команды недели Лиги чемпионов

Андрей Лунин помог мадридскому Реалу выйти в полуфинал Лиги чемпионов-2023/2024. В четвертьфинале "сливочные" обыграли Манчестер Сити.

В первом матче команды сыграли вничью 3:3. Зато второй поединок закончился аж после серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось мировым 1:1 (Родриго и Кевин Де Брюйне), пишет 24 Канал.

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Эксперты отметили Лунина

Поэтому команды ждала серия 11-метровых, где Андрей Лунин в очередной раз доказал, почему его называют "маэстро пенальти". Украинец потянул удары Силвы и Ковачича. Зато Эдерсон справился лишь с первым 11-метровым Реала, которое не смог реализовать Модрич.

В итоге – 3:4 в пользу мадридского клуба.

MVP матча стал полузащитник Реала Федерико Вальверде. Странный выбор от УЕФА. Зато игру Лунина высоко оценили авторитетные статистические порталы, которые включили Андрея в команду недели Лиги чемпионов.

WhoScored дал самую высокую оценку украинцу среди всех игроков, которые попали в команду недели ЛЧ – 9,50. Также туда вошел его одноклубник и по совместительству защитник Реала Начо – 7,17.

Больше всего в этой сборной представителей дортмундской Боруссии, которая довольно неожиданно прошла мадридское Атлетико – аж четыре.



Команды недели Лиги чемпионов от WhoScored / Фото статистического портала

Другой статистический портал SofaScore тоже самым высоким баллом оценил перфоменс Лунина – 9,7. Андрей стал единственным футболистом Реала в этой команде недели.



Лунин – в команде недели ЛЧ от SofaScore / Фото статистического портала

Напомним, что для Лунина эта игра стала 27-й в текущем сезоне, в которых он пропустил 23 гола и отыграл 12 матчей на ноль.

Главное после перфоменса Лунина в Лиге чемпионов