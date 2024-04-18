Еврокубковый сезон-2023/2024 уже стал историческим для Реала. “Галактикос” впервые в своей истории одержал победу над Манчестер Сити на поля “горожан”. До 17 апреля 2024-го года мадридцы 5 раз играли в Манчестере, но потерпели три поражения и дважды сыграли вничью, сообщает 24 Канал.

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Как Реал играл на стадионе МанСити (до 17 апреля 2024 года)

сезон-2012/2013 – ничья 1:1;

сезон-2015/2016 – ничья 0:0;

сезон-2019/2020 – победа МанСити 2:1;

сезон-2021/2022 – победа МанСити 4:3;

сезон-2022/2023 – победа МанСити 4:0.

Первая игра в Мадриде закончилась боевой ничьей 3:3. Однако во втором поединке четвертьфинала ЛЧ многие считали команду Пепа Гвардиолы фаворитом противостояния, ведь его подопечные принимали Реал на своем поле. Да еще и учитывая неудачную статистику выездных встреч "сливочных" в Манчестере.

Однако 17 апреля 2024 года Реал прервал эту печальную статистику. Хотя и только по серии пенальти. Одним из героев этого четвертьфинала стал наш Андрей Лунин, который неоднократно выручал команду от пропущенного гола в основное и дополнительное время матча, который закончился мировой 1:1. Голы забивали Родриго и Кевин Де Брюйне.

Далее команды ждала серия пенальти, где Лунин в очередной раз доказал, почему его называют "маэстро 11-метровых". Андрей потянул 2 их 5-ти пенальти футболистов Манчестер Сити и помог Реалу выйти в полуфинал Лиги чемпионов-2023/2024. Неудачниками серии 11-метровых в составе "горожан" стали Бернарду Силва и Матео Ковачич.

В составе мадридского клуба тоже была одна ошибка от Луки Модрича, удар которого потянул Эдерсон. Но это не помешало "галактикос" пробиться дальше в ЛЧ.

Лунин очень сдержанно отреагировал на победный пенальти от Антонио Рюдигера и поблагодарил команду за игру.