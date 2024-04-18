“Сливочные” первыми открыли счет в игре благодаря голу Родриго. Чем шокировали хозяев поля. После забитого гола команда Карло Анчелотти полностью отдала инициативу сопернику, рассчитывая на контратаки.

Стоит увидеть Тотальное спокойствие: как "маэстро пенальти" Лунин отреагировал на выход Реала в 1/2 ЛЧ – топовое видео

Ход матча, где Лунин стал героем Реала

В середине второго тайма Манчестер Сити сравнял цифры на табло "Этихад". Кевин Де Брюйне расстрелял Андрея Лунина и вернул "горожан" в игру. Основное время закончилось ничьей 1:1, поэтому четвертьфинальное противостояние перетекло в 15-минутные дополнительные таймы. Но и они не определили полуфиналиста Лиги чемпионов.

Поэтому команды ждала футбольная фортуна в виде послематчевой серии пенальти, где Лунин продолжил тянуть удары игроков манчестерского клуба. Андрей справился с ударом по центру от Бернарду Силвы и угадал направление выстрела Матео Ковачича.

Зато в составе мадридского клуба единственный 11-метровый не реализовал опытный Лука Модрич, который пробивал первым. В итоге – 3:4 в пользу Реала, который пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Интересно! В полуфинале Лиги чемпионов Реал будет противостоять Баварии, которая в своем четвертьфинальном противостоянии выбила из еврокубков лондонский Арсенал (2: 2 и 1: 0 во втором матче).

Владелец Реала поздравил команду с победой

После поединка в раздевалку Реала посетил президент клуба Флорентино Перес. Владелец "сливочных" поздравил команду с успехом и лично поблагодарил Лунина.

Непосредственно в Манчестере президент мадридского клуба поднимал тему продления контракта с украинским вратарем. Перес настаивает на продолжении сотрудничества с Андреем.

Отметим, что Перес всегда стоял на стороне украинца. Флорентино защищал Лунина перед главным тренером Реала, когда тот хотел выбросить Андрея из команды.

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