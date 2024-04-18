Украинец, которого критиковали после первой встречи с МанСити, снова вышел в стартовом составе Реала. Лунин неоднократно спасал команду, но все-таки пропустил от Кевина Де Брюйне, пишет 24 Канал.

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Сдержанная реакция героя матча для Реала

Бельгиец в середине второго тайма сравнял цифры на табло после того, как в первой части игры счет открыл Родриго. Команды перевели игру в дополнительные 15-минутные таймы, которые не определились сильнейшего в противостоянии. Поэтому четвертьфинальный матч перешел в серию пенальти.

Перед которой Лунин получил наставления от тренера вратарей Реала и своего конкурента, в котором выиграл борьбу, Кепы Аррисабалаги, который хорошо знает футболистов манчестерского клуба.

Андрей потянул удары Силвы, взяв у того реванш за гол в первом матче, и Ковачича. Интересно, что перед ударом бывшего игрока Реала, защитник "сливочных" Антонио Рюдигер показывал пальцем Лунину, в какую сторону следует бросаться. И был прав.

Ключевым стал 11-метровый от Рюдигера. Эдерсон угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Реал переиграл МанСити в серии пенальти 3:4. Пока почти вся команда побежала к Рюдигеру, Лунин очень спокойно отреагировал на победный 11-метровый для его команды. Украинец даже не поднял руки вверх в знак выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Герой четвертьфинала очень сдержанно отреагировал на успех своей команды. Эту хладнокровную реакцию сняли болельщики, которые смотрели матч с трибун.

Видео реакции Лунина на победный пенальти Рюдигера

25-летний украинский голкипер еще раз доказал, почему именно он стал первым номером Реала. Для Лунина эта игра стала 27-й в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 23 гола и отыграл 12 "сухих" поединков.

В полуфинале Реал сыграет против Баварии, которая 17 апреля минимально обыграла лондонский Арсенал 1:0 благодаря голу Киммиха. Первый матч противостояния закончился боевой ничьей в Лондоне 2:2.