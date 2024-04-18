Андрей Лунин вышел в старте Реала, несмотря на критику после первой встречи с Манчестер Сити, которая закончилась ничьей в Мадриде 3:3. Украинский вратарь неоднократно спасал команду от пропущенного гола, но во втором тайме мяч таки побывал во владениях Лунина.

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Как прошел четвертьфинал МанСити – Реал

Кевин Де Брюйне расстрелял владения украинца в середине второго тайма. Бельгиец сравнял счет матча после того, как в первом тайме Родриго вывел Реал вперед 1:1.

В основное время команды не определили полуфиналиста Лиги чемпионов-2023/2024, поэтому игра перешла в дополнительные таймы. Однако и за следующие 30 минут ни одной из команд не удалось забить.

МанСити и Реал готовились к серии послематчевых пенальти, где точнее были футболисты мадридского клуба. Лунин потянул 11-метровые Бернарду Силвы и Матео Ковачича, а итоговый счет по пенальти 3:4 в пользу "сливочных".

В составе Реала единственный пенальти не реализовал опытный Лука Модрич.

Реал пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против мюнхенской Баварии. Мюнхенцы в четвертьфинальном раунде ЛЧ выбили лондонский Арсенал – 3:2 по итогам обоих поединков. Ключевой гол во втором матче и вообще в противостоянии забил Киммих.

Кто стал "игроком матча"

УЕФА признал полузащитника Федерико Вальверде MVP матча Манчестер Сити – Реал. С чем не слишком начали соглашаться болельщики в соцсетях, которые заявили, что уругваец должен отдать награду Лунину.

Также Вальверде борется за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала по версии УЕФА.

25-летний уругвайский футболист Реала провел свой 45-й матч в сезоне-2023/2024, в которых забил 2 гола и отдал 8 ассистов.