Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время ни одна из команд не смогла вырвать победу, поэтому все решалось в серии пенальти, где "сливочные" оказались сильнее – 4:3.

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Первые эмоции Лунина после игры

Главным героем матча стал Андрей Лунин. Украинский вратарь совершил в течение поединка 10 сейвов, после чего отразил 2 удара "горожан" в серии пенальти.

После финального свистка уроженец Харьковщины прокомментировал успех своей команды.

Самый тяжелый опыт, который вы должны пережить, – это такой матч Лиги чемпионов на выезде с Сити. Ты знаешь, что тебе придется страдать. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде за то, как усердно они работали передо мной. Бывают матчи, в которых ты не можешь владеть мячом и доказывать, что вы – лучшая команда. Ты точно знаешь, что тебе придется страдать

– сказал Лунин.

Украинец отметил также выносливость своих партнеров, заявив, что не мог бы отбегать и пять минут в таком интенсивном матче, а его одноклубники выдержали 2 часа безумного давления.

Отдельно он рассказал о ходе серии пенальти. Андрей заявил, что тщательно готовился к каждому игроку, который мог выполнять удар с 11-метровой отметки. В одном из этих эпизодов ему пришлось пойти на риск и это сработало:

"Перед пенальти мы подготовили то, что, по нашему мнению, будут делать игроки Сити, и мы знали, что найдется тот, кто попытается пробить по центру. Мы решили рискнуть, и, к счастью, я выбрал правильного парня – Бернарду Силву".

Справка. Матч против Манчестер Сити стал 27-м для Андрея Лунина в нынешнем сезоне. В них он пропустил 23 мяча и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов Реал встретится с Баварией. Первый поединок состоится 30 апреля в Мюнхене, а ответный матч – 7 мая в Мадриде. Обе игры начнутся в 22:00.