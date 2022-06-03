Реал не хочет отпускать Лунина
Переход возможным уходом в аренду стороны могут сесть за круглый переговорный стол. "Королевский клуб" не хочет так легко прощаться с Андреем Луниным.
Интересно увидеть Фанаты Атлетико разбили табличку Куртуа в Мадриде после победы Реала в Лиге чемпионов
Контракт украинского голкипера с испанским грандом рассчитан до конца июня 2024 года. То есть, что после прихода из годовой аренды у Андрея с Реалом останется только один год соглашения, не устраивающего мадридцев. Руководство Реала хочет оставить в своем составе украинца.
В мадридском клубе надеются, что Лунин найдет достойный вариант, где он будет 100% получать игровую практику, которой почти нет в Реале. Андрей проигрывает конкуренцию за место в рамке ворот Тибо Куртуа, который в финале Лиги чемпионов доказал, почему его называют номером один в "Королевском клубе". Бельгиец тащил все, что летело в его ворота.
Приоритетным вариантом является продолжение карьеры украинского голкипера испанская Ла Лига.
Напомним, что в СМИ ходили слухи об интересе со стороны Вильярреала, Эспаньола и английского Вест Хэма.
Скромная карьера Лунина в Реале
- Летом 2018 украинский вратарь поставил подпись под контрактом с мадридским клубом. После чего трижды ездил в аренду по игровой практике – в Вальядолид, Леганес и Овьедо. В составе последнего лучше себя зарекомендовал и получил шанс вернуться в Реал.
- С лета 2020-го не покидал "сливочных". Однако постоянно "грел скамью запасных", наблюдая за игрой только за его пределами.
- В сезоне-2021/2022 провел всего четыре матча, хотя дебютировал в футболке Реала в Ла Лиге. Произошло это в мадридском дерби против Атлетико. Дебют был испорчен поражением команды Лунина. "Королевский клуб" проиграл "матрасникам" – 1:0.
- В предпоследнем туре против Кадиса Лунин потянул пенальти и спас Реал от поражения – 1:1.
- 28 мая Лунин вместе с Реалом стал победителем Лиги чемпионов. Как сообщало Mundo Deportivo, УЕФА не признает Андрея и Иско обладателями кубка Лиги чемпионов, ведь футболисты не сыграли в этом турнире ни минуты.
- Лунин стал только третьим украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.