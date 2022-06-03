Реал не хочет отпускать Лунина

Переход возможным уходом в аренду стороны могут сесть за круглый переговорный стол. "Королевский клуб" не хочет так легко прощаться с Андреем Луниным.

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Контракт украинского голкипера с испанским грандом рассчитан до конца июня 2024 года. То есть, что после прихода из годовой аренды у Андрея с Реалом останется только один год соглашения, не устраивающего мадридцев. Руководство Реала хочет оставить в своем составе украинца.

В мадридском клубе надеются, что Лунин найдет достойный вариант, где он будет 100% получать игровую практику, которой почти нет в Реале. Андрей проигрывает конкуренцию за место в рамке ворот Тибо Куртуа, который в финале Лиги чемпионов доказал, почему его называют номером один в "Королевском клубе". Бельгиец тащил все, что летело в его ворота.

Приоритетным вариантом является продолжение карьеры украинского голкипера испанская Ла Лига.

Напомним, что в СМИ ходили слухи об интересе со стороны Вильярреала, Эспаньола и английского Вест Хэма.

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