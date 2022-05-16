Кадис – Реал Мадрид 1:1
Голы: Собрино, 37 – Диас, 5
На 61-й минуте Лунин парировал пенальти, которое исполнял форвард хозяев поединка Альваро Негредо. Андрей сам "привез" одиннадцатиметровый удар, сфолив против соперника, пишет 24 канал.
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Однако украинец самостоятельно исправился. Он угадал угол, в который пробил Негредо. В общей сложности Лунин выполнил 6 сейвов и пропустил только один гол за матч.
Авторитетный портал WhoScored высоко оценил игру украинца. Лунин получил за игру 8,2 балла. Это самый лучший показатель среди обеих команд.
Видео момента
- Недавно Лунин дебютировал за "Реал" в рамках чемпионата Испании. В дерби против Атлетико украинец упустил гол с пенальти. "Матрацники" победили со счетом 1:0.
- До этого у Андрея было еще две игры за "галактикос" в Кубке Испании.
- Матч против Кадиса стал для Лунина в Ла Лиге шестым. До этого он также провел пять поединков за Леганес в сезоне 2018/19.
- Всего в составе Реала украинец сыграл пять матчей (один в сезоне 2020/21), шесть пропущенных мячей. Пока у Андрея нет ни одного поединка без пропущенного мяча.
- Матч против Кадиса стал для Лунина в Ла Лиге шестым. До этого он также провел пять поединков за Леганес в сезоне 2018/19.
За последние 20 лет моложе Лунина был только Икер Касильяс: в январе 2002 года он отбил первый свой пенальти за Реал в матче чемпионата против Бетиса – тогда ему было 21 год и 253 дня.