Кадис – Реал Мадрид 1:1

Голы: Собрино, 37 – Диас, 5

На 61-й минуте Лунин парировал пенальти, которое исполнял форвард хозяев поединка Альваро Негредо. Андрей сам "привез" одиннадцатиметровый удар, сфолив против соперника, пишет 24 канал.

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Однако украинец самостоятельно исправился. Он угадал угол, в который пробил Негредо. В общей сложности Лунин выполнил 6 сейвов и пропустил только один гол за матч.

Авторитетный портал WhoScored высоко оценил игру украинца. Лунин получил за игру 8,2 балла. Это самый лучший показатель среди обеих команд.

Видео момента

Недавно Лунин дебютировал за "Реал" в рамках чемпионата Испании. В дерби против Атлетико украинец упустил гол с пенальти. "Матрацники" победили со счетом 1:0.

До этого у Андрея было еще две игры за "галактикос" в Кубке Испании.

Матч против Кадиса стал для Лунина в Ла Лиге шестым. До этого он также провел пять поединков за Леганес в сезоне 2018/19.

Всего в составе Реала украинец сыграл пять матчей (один в сезоне 2020/21), шесть пропущенных мячей. Пока у Андрея нет ни одного поединка без пропущенного мяча.

Матч против Кадиса стал для Лунина в Ла Лиге шестым. До этого он также провел пять поединков за Леганес в сезоне 2018/19.

Обратите внимание! Лунин в возрасте 23 лет и 93 дней стал самым молодым голкипером Реала, который смог отбить пенальти в Ла Лиге. Статистика ведется с сезона 2008/09.

За последние 20 лет моложе Лунина был только Икер Касильяс: в январе 2002 года он отбил первый свой пенальти за Реал в матче чемпионата против Бетиса – тогда ему было 21 год и 253 дня.