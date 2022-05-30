Еще один претендент на украинца

Клубом, заинтересовавшимся 23-летним украинским голкипером, стал Вест Хэм. Недавно английский клуб только простился с другим украинцем Андреем Ярмоленко. Теперь в команде может появиться новый представитель Украины.

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В прошедшем сезоне ворота "молотобойцев" защищал опытный Лукаш Фабьянски. Также в рамку владений вставал Альфонс Ареола, находившийся в аренде из ПСЖ. Пока неизвестно, сохранит ли Вест Хэм своих голкиперов, поэтому серьезно рассматривает усиление этой позиции на поле.

Андрей Лунин еще раньше заявлял, что хочет покинуть Реал из-за нехватки игровой практики. Украинец никак не может выиграть конкуренцию за место в рамке ворот у невероятного Тибо Куртуа. Мы все хорошо увидели это в финале Лиги чемпионов, когда бельгиец тащил все, что летело в сторону его ворот.

Если украинский вратарь начнет новый сезон в другой команде, это будет уже четвертая аренда для него после перехода в "Королевский клуб". До этого выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо. Как раз в составе последнего провел лучший период в Испании.

По сообщениям СМИ, Луниным интересуются Вильярреал и Эспаньол.

Как прошел сезон для Лунина в Реале