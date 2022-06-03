Реал не хоче відпускати Луніна
Перехід можливим відходом в оренду сторони можуть сісти за круглий стіл перемовин. "Королівський клуб" не хоче так легко прощатись з Андрієм Луніним.
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Контракт українського голкіпера з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2024 року. Тобто, що після приходу з річної оренди в Андрія з Реалом залишиться лише один рік угоди, що не влаштовує мадридців. Керівництво Реала хоче залишити у своєму складі українця.
У мадридському клубі сподіваються, що Лунін знайде гідний варіант, де він 100-відсотків отримуватиме ігрову практику, якої майже немає у Реалі. Андрій програє конкуренцію за місце у рамці воріт Тібо Куртуа, який у фіналі Ліги чемпіонів довів, чому його називають номером один у "Королівському клубі". Бельгієць тягнув усе, що летіло у його ворота.
Пріоритетним варіантом є продовження кар'єри українського голкіпера є іспанська Ла Ліга.
Нагадаємо, що у ЗМІ ширились чутки про інтерес зі сторони Вільярреала, Еспаньйола та англійського Вест Хема.
Скромна кар'єра Луніна у Реалі
- Влітку 2018 року український воротар поставив підпис під контрактом із мадридським клубом. Після чого тричі їздив в оренду за ігровою практикою – у Вальядолід, Леганес та Ов'єдо. У складі останнього найкраще себе зарекомендував та отримав шанс повернутись у Реал.
- Із літа 2020-го не покидав "вершкових". Однак постійно "грів лаву запасних", спостерігаючи за грою лише за його межами.
- У сезоні-2021/2022 провів лише чотири матчі, хоча дебютував у футболці Реала в Ла Лізі. Сталось це у мадридському дербі проти Атлетіко. Дебют був зіпсований поразкою команди Луніна. "Королівський клуб" програв "матрацникам" – 1:0.
- У передостанньому турі проти Кадіса Лунін потягнув пенальті та врятував Реал від поразки – 1:1.
- 28 травня Лунін разом із Реалом став переможцем Ліги чемпіонів. Як повідомляло Mundo Deportivo, УЄФА не визнає Андрія та Іско володарями кубка Ліги чемпіонів, адже футболісти не зіграли у цьому турнірі жодної хвилини.
- Лунін став лише третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.