Лунин – третий украинец, выигравший Лигу чемпионов
Лишь одного удара в створ ворот Ливерпуля хватило Реалу, чтобы оформить свой 14-й кубок Лиги чемпионов. Победный гол мадридцев во втором тайме забил Винисиус Жуниор (0:1), пишет 24 канал.
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Также следует отдать должное прямому конкуренту Андрею Лунину в рамке ворот "сливочных" - Тибо Куртуа. В тот вечер бельгиец ловил все, что мог. Он стал настоящим ужасом для египетского нападающего "мерсисайдцев" Мохаммеда Салаха.
Лунин смотрел за финалом из ряда запасных мадридского клуба. Андрей стал обладателем трофея, не сыграв в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ни минуты.
Реал обладатель трофея / Фото с твиттера Лиги чемпионов
Стал в один ряд с легендой и еще одним предателем Украины
Однако даже это не помешало 23-летнему голкиперу войти в список украинских футболистов, которые становились победителями этого престижного турнира Европы. Лунин стал в один ряд с бывшим игроком и тренером сборной Украины Андреем Шевченко и предателем страны Анатолием Тимощуком. Почему предателем? Анатолий от 24 февраля продолжает хранить молчание по поводу войны в Украине, продолжает "кормить" страну-агрессора и даже весело отпраздновал чемпионство своего "любимого" Зенита, где он и работает.
Шевченко поднял над головой трофей Лиги чемпионов однажды. Произошло это в сезоне 2002/2003, когда итальянский Милан обыграл в финале Ювентус в серии послематчевых пенальти (3:2).
Тимощук стал победителем европейского турнира в составе мюнхенской Баварии. В сезоне-2012/2013 мюнхенцы одолели дортмундскую Боруссию – 1:2.
Карьера Андрея Лунина в Реале
- В 2018 году украинский голкипер стал игроком "Реала". Закрепиться в основе не смог, поэтому путешествовал по аренде.
- В середине лета 2020 вернулся в мадридский клуб и уже не покидал команду.
- В прошедшем сезоне провел всего четыре поединка, но успел наконец дебютировать в Ла Лиге. Свой первый матч за "Реал" во внутреннем чемпионате провел против "Атлетико". Дебют был несколько испорчен из-за реализованного пенальти от Янника Карраско, а встреча закончилась минимальным поражением "сливочных" 1:0.
- Второй поединок Лунин провел в игре против Кадиса. На этот раз Андрей потянул 11-метровый и принес Реалу мировую 1:1.
- Еще два матча сыграл в Кубке Испании, где подопечные Карло Анчелотти одержали две победы.
- В четырех сыгранных поединках в общей сложности пропустил четыре гола.
- Трофей Лиги чемпионов стал для украинского голкипера третьим трофеем с Реалом и наиболее ценным.
- Контракт Лунина с Королевским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Но уже в следующем сезоне украинец может начать в новой команде. Но речь идет только об очередной аренде. Лунин хочет поехать в другой клуб за игровой практикой.