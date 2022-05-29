Лунин – третий украинец, выигравший Лигу чемпионов

Лишь одного удара в створ ворот Ливерпуля хватило Реалу, чтобы оформить свой 14-й кубок Лиги чемпионов. Победный гол мадридцев во втором тайме забил Винисиус Жуниор (0:1), пишет 24 канал.

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Также следует отдать должное прямому конкуренту Андрею Лунину в рамке ворот "сливочных" - Тибо Куртуа. В тот вечер бельгиец ловил все, что мог. Он стал настоящим ужасом для египетского нападающего "мерсисайдцев" Мохаммеда Салаха.

Лунин смотрел за финалом из ряда запасных мадридского клуба. Андрей стал обладателем трофея, не сыграв в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ни минуты.



Реал обладатель трофея / Фото с твиттера Лиги чемпионов

Стал в один ряд с легендой и еще одним предателем Украины

Однако даже это не помешало 23-летнему голкиперу войти в список украинских футболистов, которые становились победителями этого престижного турнира Европы. Лунин стал в один ряд с бывшим игроком и тренером сборной Украины Андреем Шевченко и предателем страны Анатолием Тимощуком. Почему предателем? Анатолий от 24 февраля продолжает хранить молчание по поводу войны в Украине, продолжает "кормить" страну-агрессора и даже весело отпраздновал чемпионство своего "любимого" Зенита, где он и работает.

Любопытно. Перед финалом Лунин заявлял, что хотел бы победить в Лиге чемпионов, чтобы сине-желтый флаг снова взвился на футбольном поле. Но на церемонии награждения Андрей был без украинского флага. Также перед поединком голкипер впервые стал отцом.

Шевченко поднял над головой трофей Лиги чемпионов однажды. Произошло это в сезоне 2002/2003, когда итальянский Милан обыграл в финале Ювентус в серии послематчевых пенальти (3:2).

Тимощук стал победителем европейского турнира в составе мюнхенской Баварии. В сезоне-2012/2013 мюнхенцы одолели дортмундскую Боруссию – 1:2.

Карьера Андрея Лунина в Реале