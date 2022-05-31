Своими заявлениями разозлил фанатов бывшего клуба

30-летний голкипер провел феноменальный финал в Лиге чемпионов. Тибо Куртуа тащил все, что летело в рамку его владений. Если бы не бельгиец, неизвестно, получил бы Реал этот трофей.

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Вратарь "Королевского клуба" привел команду к победе в этом крупнейшем еврокубковом турнире, сыграв на ноль. Реал минимально обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса Жуниора (0:1). Куртуа в очередной раз доказал, почему именно он номер один в Реале, а не украинец Андрей Лунин.

30 мая президент Атлетико Энрике Сересо ответил на вопрос о Тибо и его памятной табличке, размещенной на территории родного стадиона "матрацников" – "Ванда Метрополитано". Владелец клуба заявил, что не будет убирать его. Кому она мешает, то пусть сам ее снимет.



Фанаты Атлетико уничтожили табличку Куртуа / Фото AS

К такому поступку фанатов подтолкнул сам бельгийский страж ворот Реала. Куртуа неоднократно заявлял, что "сливочные" примут трофей Лиги чемпионов, поэтому он выбрал правильный выбор, когда перешел в "Королевский клуб". Эти слова изрядно разгневали ультрас Атлетико.

Подробности. В этом розыгрыше Лиги чемпионов Куртуа отыграл 13 матчей, в которых пропустил 14 голов и в пяти встречах не пропускал.

Напомним, что Тибо стал чемпионом сезона-2021/2022 в составе Реала. Атлетико по итогам Ла Лиги занял третье место.

Карьера Тибо Куртуа в Атлетико