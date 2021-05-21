Лунин может перейти в Гранаду: Реал не имеет желания отпускать украинского голкипера

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин заинтересовал Гранаду. Руководство Реала может не дать добро на трансфер футболиста.
Новый вариант для Лунина
Андрей Лунин попал в трансферный шорт-лист Гранады. В испанском клубе ищут замену Руи Силве.
Стоящее Голкипер сборной Украины Лунин может стать одноклубником Ибрагимовича в Милане
Силва не будет продлевать контракт и покинет команду. Его следующим клубом скорее всего станет Бетис, который также приглашал Лунина и даже гарантировал ему место в стартовом составе.
О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов. Реал боится прощаться с украинским голкипером, который имеет статус второго вратаря. Лунин может стать в рамку ворот мадридцев, если основной страж ворот Тибо Куртуа получит травму.
В этом сезоне Лунин не провел в футболке Реала ни одной минуты в Ла Лиге. В его активе лишь один поединок в Кубке Испании, но дебют Андрея в официальной встрече не удался.
Лунин не получит шанс в Реале
- С прихода в клуб (2018 год) украинец лишь однажды выходил в воротах Реала в официальных встречах. Его дебют произошел в кубковом противостоянии против Алькояно, в котором "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Лунин неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- После этого Андрей уже сам заговорил, что не прочь покинуть испанский гранд ради игровой практики. Он не хочет просиживать штаны на скамейке для запасных. Хетафе хотел арендовать украинского голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слов.
- Контракт вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.