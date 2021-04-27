Неожиданный интерес из Серии А
Мадридский Реал не видит серьезных перспектив для Андрея Лунина в своей команде. Поэтому "сливочные" готовы продать голкипера из Украины за солидную сумму.
К теме Лунин может покинуть Реал: Бетис готов дать украинцу место в основе
Летом 2021 "Королевский клуб" рассмотрит все предложения по трансферу вратаря сборной Украины. 22-летним футболистом интересовались несколько клубов Ла Лиги – Бетис, Гранада и Эйбар. Теперь в этот список еще и вмешался итальянский гранд Милан.
"Россонери" рассматривают кандидатуру Лунина, как замену нынешнему стражу ворот Джанлуиджи Доннарумма. Андрей может переехать в Серию А в случае, если Милану не удастся подписать новый контракт с Доннаруммой. Его контракт с "красно-черными" заканчивается в конце июня 2021.
Лунин хочет покинуть Мадрид
- Касательно Лунина, то с 2018 года украинец лишь однажды выходил в воротах Реала в официальных встречах. Его дебют произошел в кубковом противостоянии против Алькояно, в котором "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- Лунин уже сам заговорил, что не против покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе хотел арендовать голкипера, но все заинтересованности были на уровне слов.
- Контракт Андрея с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Поэтому будущей команде украинский голкипер бесплатно не достанется. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.