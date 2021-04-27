Неожиданный интерес из Серии А

Мадридский Реал не видит серьезных перспектив для Андрея Лунина в своей команде. Поэтому "сливочные" готовы продать голкипера из Украины за солидную сумму.

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Летом 2021 "Королевский клуб" рассмотрит все предложения по трансферу вратаря сборной Украины. 22-летним футболистом интересовались несколько клубов Ла Лиги – Бетис, Гранада и Эйбар. Теперь в этот список еще и вмешался итальянский гранд Милан.

"Россонери" рассматривают кандидатуру Лунина, как замену нынешнему стражу ворот Джанлуиджи Доннарумма. Андрей может переехать в Серию А в случае, если Милану не удастся подписать новый контракт с Доннаруммой. Его контракт с "красно-черными" заканчивается в конце июня 2021.

В этом сезоне во всех турнирах итальянский вратарь Доннарумма провел в футболке Милана 43 матча, в которых пропустил 54 гола и 10 поединков провел на ноль.

Лунин хочет покинуть Мадрид