Что может ожидать сборную Боснии и Герцеговины

В СМИ сообщают, что если Босния и Герцеговина все же согласится сыграть в товарищеском матче против россиян, то ее ожидают санкции от УЕФА.

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Этот вариант возможен, несмотря на позицию союза, которая не влияет на контрольные игры национальных команд, ведь они не проходят под его эгидой.

Отмечают, что наказание касается будущих соревнований УЕФА, а также финансовой помощи. Это может привести к исключению из всех программ союза. В таком случае действия чиновников будут основываться на политических решениях Европейского союза, которому подчиняются все органы, а не только спортивные.

На боснийские команды и сборные могут быть наложены те же санкции, что и на российские. Источник добавляет, что ассоциация, скорее всего, откажется от спарринга с россиянами.

Что известно о возможном матче