Довбик: На сообщения СМИ стараюсь не реагировать
Футболист группы атаки не спешит покидать днепровский клуб. Артем Довбик хочет помочь команде достичь поставленных целей на сезон.
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Нападающий намекнул, что зимой не покинет украинский чемпионат. Игрок не исключает, что в летнее трансферное окно попрощается с Днепром-1.
Мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то изменения. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой. У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть иначе,
– заявил Довбик.
Интересно, что ранее днепровский клуб заявил, что готов отпустить своего лидера в другую команду. Боссы Днепра-1 готовы рассмотреть предложения, которые будут выше 10 миллионов евро.
"Лучше молча работать"
Артем заговорил о своей трансферной стоимости, которая в последние годы значительно выросла. Также футболист старается не реагировать на всевозможные слухи в СМИ о заинтересованности от других клубов.
"Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов. Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный прыжок, если ты хоть на один день расслабишься. В целом на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать", – добавил форвард.
Трансфер Довбика в другой клуб
- Артемом Довбиком интересуется все больше клубов из Европы. Также украинские гранды Динамо и Шахтер проявляют интерес к футболисту. Однако нападающий не хочет продолжать свою карьеру в Украине. Игрок будет рассматривать только варианты из Европы.
- Президент Днепра-1 Юрий Береза заявил, что клуб готов посодействовать трансферу своего лидера.
- Довбик ушел на зимний перерыв лидером бомбардирских гонок. Артему удалось опередить Виктора Цыганкова из Динамо. В 17-ти матчах днепрянин забил 14 голов. Также на его счету 5 ассистов.
- Отметим, что Довбик стал лучшим игроком УПЛ в 2021 году.