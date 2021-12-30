Довбик: На сообщения СМИ стараюсь не реагировать

Футболист группы атаки не спешит покидать днепровский клуб. Артем Довбик хочет помочь команде достичь поставленных целей на сезон.

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Нападающий намекнул, что зимой не покинет украинский чемпионат. Игрок не исключает, что в летнее трансферное окно попрощается с Днепром-1.

Мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то изменения. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой. У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть иначе,

– заявил Довбик.

Интересно, что ранее днепровский клуб заявил, что готов отпустить своего лидера в другую команду. Боссы Днепра-1 готовы рассмотреть предложения, которые будут выше 10 миллионов евро.

"Лучше молча работать"

Артем заговорил о своей трансферной стоимости, которая в последние годы значительно выросла. Также футболист старается не реагировать на всевозможные слухи в СМИ о заинтересованности от других клубов.

"Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов. Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный прыжок, если ты хоть на один день расслабишься. В целом на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать", – добавил форвард.

Вниманию. Действующее соглашение Довбика с Днепром-1 рассчитано до конца декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценена в 5 миллионов евро.

Трансфер Довбика в другой клуб