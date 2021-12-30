Довбик: Я очень люблю свою страну

Артем Довбик рассказал, почему никогда не наденет футболку российского клуба. 24-летний нападающий рассказал историю, как когда-то появились слухи о заинтересованности со стороны страны-агрессора.

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К нему сразу позвонил отец со словами: "Я что-то не понял?". Лучший бомбардир первой части сезона УПЛ никогда не рассматривал варианты из России.

В семье футболиста принято разговаривать на украинском языке. Сам Довбик очень любит Украину, в которой он вырос как профессионал и дорос с детского уровня до вызова в национальную команду страны.

Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем являюсь. Гимн, конечно, знаю, потому что пою его раз в неделю перед каждой игрой,

– признался нападающий Днепра-1.

"Я категорически против агрессии"

Прокомментировал футболист агрессию со стороны соседней страны.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть дадут нам покой, не надо нам помогать. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир,

– добавил Артем.

Футбольная карьера Довбика