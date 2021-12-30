Довбик: Я очень люблю свою страну
Артем Довбик рассказал, почему никогда не наденет футболку российского клуба. 24-летний нападающий рассказал историю, как когда-то появились слухи о заинтересованности со стороны страны-агрессора.
Интересно Никого не держим в рабстве, – президент Днепра-1 об интересе к Довбику
К нему сразу позвонил отец со словами: "Я что-то не понял?". Лучший бомбардир первой части сезона УПЛ никогда не рассматривал варианты из России.
В семье футболиста принято разговаривать на украинском языке. Сам Довбик очень любит Украину, в которой он вырос как профессионал и дорос с детского уровня до вызова в национальную команду страны.
Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем являюсь. Гимн, конечно, знаю, потому что пою его раз в неделю перед каждой игрой,
– признался нападающий Днепра-1.
"Я категорически против агрессии"
Прокомментировал футболист агрессию со стороны соседней страны.
Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть дадут нам покой, не надо нам помогать. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир,
– добавил Артем.
Футбольная карьера Довбика
- Артем Довбик за свою уже немалую карьеру имеет опыт выступлений в Украине и за рубежом. Нападающий поиграл в Днепре, впоследствии поехал в Молдову, а еще через некоторое время вернулся в родную страну и перешел в Данию.
- После двух лет в этой стране приехал обратно в Украину.
- С августа 2020-го выступает в футболке Днепра-1.
- В первой части сезона-2021/2022 стал лучшим бомбардиром. За 17 матчей нападающий наколотил 14 голов, опередив динамовца Виктора Цыганкова.
- Сам футболист хочет продолжить карьеру только в Европе, он не планирует рассматривать предложения украинских грандов – Динамо или Шахтера.
- Напомним, что Довбик стал героем Евро-2020 в составе сборной Украины. Гол футболиста вывел команду в четвертьфинал турнира.