Довбик наращивает отрыв от конкурента
24-летний нападающий на 64-й минуте реализовал пенальти в ворота одесского клуба. Артем Довбик увеличивает отрыв от динамовца Виктора Цыганкова в гонке лучших бомбардиров сезона УПЛ.
Больше об игре Днепр-1 "растоптал" Черноморец и вернулся на 3 место в УПЛ: видео голов
После этого матча Довбик опережает Цыганкова на два мяча. За 16 сыгранных поединков форвард Днепра-1 наколотил 13 голов, а также 5 ассистов. Зато динамовец забил 11 мячей и сделал 4 результативных передачи на партнеров по команде за 17 встреч.
Напомним, что в последнем туре Цыганков забил третий гол команды в ворота Вереса (0:3).
На третьем месте в гонке бомбардиров идет правый вингер Шахтера Тете – 16 матчей и 9 голов.
Топ-5 лучших бомбардиров сезона УПЛ (в голах)
- Артем Довбик (Днепр-1) – 13
- Виктор Цыганков (Динамо) – 11
- Тете (Шахтер) – 9
- Оливье Тилль (Ворскла) – 8
- Виталий Буяльский (Динамо) – 8
Видео 13-го гола Довбика