Береза: Артем достоин играть в Европе

Днепровский клуб рассчитывает на Довбика во второй части сезона УПЛ. Однако президент команды Юрий Береза заверил, что в клубе готовы отпустить любого игрока, если на него поступит предложение.

Вот так Артем Довбик – лучший игрок УПЛ в 2021 году

Президент Днепра-1 не лукавит, что он очень бы хотел, чтобы Довбик как можно дольше выступал в футболке Днепра-1. По его мнению, переход в европейский чемпионат будет полезным, как для Артема, так и для сборной Украины.

Считаю, что Артем достоин играть в европейских чемпионатах. Сейчас мы строим команду и, конечно, нам хотелось бы, чтобы Довбик остался. Однако мы понимаем, что на пользу национальной сборной Украины было бы лучше, чтобы Артем продолжил карьеру за рубежом. Но у него еще два года контракта с Днепром-1,

– сказал президент клуба из Днепра-1.

Напомним, что сам футболист не хочет переходить в один из украинских грандов – Динамо или Шахтер.

К слову. Клуб из Днепра готов рассмотреть предложения по Довбика, которые будут выше 10 миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость Долбика оценена в 5 миллионов евро. У нападающего есть действующий контракт с Днепром-1, который рассчитан до конца декабря 2023 года.

Карьера Довбика в Днепре-1