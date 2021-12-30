Довбик: На повідомлення ЗМІ намагаюся не реагувати

Футболіст групи атаки не поспішає покидати дніпровський клуб. Артем Довбик хоче допомогти команді досягнути поставлених цілей на сезон.

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Нападник натякнув, що взимку не покине український чемпіонат. Гравець не виключає, що у літнє трансферне вікно попрощається з Дніпром-1.

Мені здається, найближчого літа в моїй кар'єрі будуть якісь зміни. У футболі вони можуть статися будь-якої миті, але поки що у мене саме такий настрій. У нас із командою є свої завдання та цілі, і мені хочеться їх досягти разом із хлопцями. Втім, повторюся, все може бути інакше,

– заявив Довбик.

Цікаво, що раніше дніпровський клуб заявив, що готовий відпустити свого лідера в іншу команду. Боси Дніпра-1 готові розглянути пропозиції, які будуть вищі за 10 мільйонів євро.

"Краще мовчки працювати"

Артем заговорив про свою трансферну вартість, яка протягом останніх років значно зросла. Також футболіст намагається не реагувати на всілякі чутки у ЗМІ щодо зацікавленості від інших клубів.

"Я. наприклад, рік тому коштував 300 чи 400 тисяч, а тепер, як мені сказали, вже п'ять мільйонів. Але у футболі все швидко змінюється, будь-якої миті може статися і зворотний стрибок, якщо ти хоч на один день розслабишся. Загалом на повідомлення ЗМІ я намагаюся не реагувати. Краще мовчки працювати", – додав форвард.

До уваги. Чинна угода Довбика з Дніпром-1 розрахована до кінця грудня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість нападника оцінена у 5 мільйонів євро.

Трансфер Довбика в інший клуб