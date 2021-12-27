Купить Довбика будет очень сложно
Об интересе к Довбику рассказал президент Днепра-1 Юрий Береза. Владелец заявил, что днепровский клуб не спешит прощаться с забивным нападающим, но в случае хорошего варианта рассмотрит предложение.
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Клубам придется солидно потратиться, чтобы переманить Артема в свою команду. Днепряне тоже повесили на лучшего форварда первой части сезона немалый ценник.
Достойные предложения в денежном плане мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. Сегодня он знает себе цену,
– сказал Береза.
Клуб из Днепра готов рассмотреть предложения, которые будут выше 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Довбик не будет рассматривать варианты с переходом в "Динамо" или "Шахтер".
Статистика Довбика в этом сезоне
- Артем Довбик стал настоящим лидером команды после Евро-2020. До этого тоже был одним из лучших в составе днепровского клуба.
- Первую часть сезона УПЛ завершил лидером в гонке лучших бомбардиров чемпионата. В его активе 13 голов в 16-ти матчах, а также он отличился 5 ассистами. Нападающему удалось превзойти статистику динамовца Виктора Цыганкова.