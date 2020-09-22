Трансферная сага о переходе Владислава Супряги с "Динамо" в итальянскую "Болонью" продолжается. Итальянский клуб не сдается в попытках приобрести талантливого нападающего сборной Украины.

В Супряги большой потенциал

Главный тренер "Болоньи" Михайлович поделился мнением о трансфере Владислава Супряги. В комментарии Sky Sport Italia он сказал, что "Болонья" следит за украинцем, информирует Football Italia.

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По словам Михайловича, в "Болонье" готовы дать время Супряге, ведь понимают, что он молодой футболист.

Мы не можем подписать игрока, который украсит команду. Поэтому решили сосредоточиться на молодых и перспективных футболистах. Супряга – тот, за кем мы следим. Ему нужно дать время для развития. Знаем, что неизбежны взлеты и падения, но у него большой потенциал,

– сказал Михайлович.

Если нам не удастся – попробуем снова

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон прокомментировал ход переговоров. Об этом сообщает TMW.

Он заявил, что "Болонья" не покинет намерений приобрести 20-летнего Супрягу, даже если не получится купить Владислава с первой попытки.

Это непросто, потому что этот рынок достаточно сложный. Сейчас сложно покупать и продавать по правильным ценам. Если мы достигнем договоренности – хорошо. Если же нам не удастся – попробуем снова,

– сказал Бигон в эфире Sky Sports.

Что известно о продаже Супряги

Информация о том, что Супрягой интересуется ряд клубов итальянской Серии А, появилась в начале августа. Кроме "Болоньи", в списке заинтересованных был римский "Лацио".

Впоследствии об интересе "Болоньи" к Супряге начали говорить официально. Информация была подтверждена футбольным агентом и спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном.

Сообщалось, что трансфер зависит от решения президента "Динамо" Игоря Суркиса. В то же время Суркис утверждал, что не получал конкретных предложений по Супряге.

По одной из версий, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу. Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то нападающий останется в Киеве.

Также "Динамо" вроде готово отпустить Владислава, если найдет ему достойную замену.

По информации СМИ, "Динамо" готово продать Супрягу за 15 миллионов евро. Причем по данным Transfermarkt стоимость Владислава составляет 7 миллионов евро.