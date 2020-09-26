Луческу жорстко відповів на трансферні чутки довкола "Динамо"
Наставник "Динамо" Мірча Луческу жорстко відреагував на трансферні чутки довкола "Динамо". У пресі неодноразово з'являлася інформація, що команду можуть покинути Фран Соль та Міккель Дуелунд.
Луческу спростував чутки
75-річний тренер "Динамо" заявив, що банально не мав часу познайомитися з Франом Солем та Міккелем Дуелундом. Про це інформує сайт "Динамо".
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Преса, напевно, знає краще, ніж я, що відбувається в команді. Проблема в тому, що їх не було в моєму розпорядженні на початку та по ходу тренувального процесу, тому я не встиг зрозуміти, що вони можуть дати "Динамо" в майбутньому. У нас багато гравців, і це доволі важка ситуація,
– сказав Луческу.
Він все ж погодився, що декому доведеться покинути "Динамо" після матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Гента". За словами Луческу, наразі в команді забагато гравців.
"Зараз буде гра з "Гентом", після якої ми подивимося, що робити далі. Я гравців ніколи не виганяю. Але коли на тренуванні 27-28 людей, то дуже важко. Проте, я намагаюся міняти вправи, щоб футболістам було цікаво тренуватися. Ті хлопці, які хочуть залишатися в команді та витримувати конкуренцію, то вони, звичайно, залишаються. Ті ж, хто хоче постійно грати, чого я не можу гарантувати, йдуть", – розповів румун.
Окрім того, Луческу розвіяв чутки про відхід Артема Кравця з "Динамо", який пробув у команді всього місяць.
Знаю, що в українській та румунській пресі писали про мою розмову з Кравцем, що є неправдою. Він прийшов до "Динамо", але потім побачив, що тут велика конкуренція, і, отримавши хорошу пропозицію з Туреччини, вирішив повернутися туди. Тому ми потиснули один одному руки та розійшлися по-хорошому,
– заявив Луческу.
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