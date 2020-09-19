Киевское "Динамо" могло заработать немалую сумму на трансфере хорватского футболиста Иосифа Пиварича. Однако киевский клуб отказался продавать защитника и тот покинул "Динамо" бесплатно.

О предложении относительно Иосифа Пиварича рассказал бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников. Об этом сообщает "Бомбардир".

К теме "Киев навсегда останется в моем сердце": вице-чемпион мира трогательно попрощался с "Динамо"

Суркис отказался продавать футболиста

По словам Красникова можно понять, что "Динамо" получило предложение по Пиваричу после ЧМ-2018, на котором Хорватия дошла до финала и проиграла Франции.

"Динамо" якобы получило предложение в размере 4 миллиона евро. Какой клуб хотел купить Пиварича – Красников не назвал.

Хорватия стала вице-чемпионом мира, и по Пиваричу было предложение – 4 миллиона и как-то в рассрочку. Игорь Суркис (президент "Динамо", – Спорт24) сказал, что мы не продаем за такие деньги вице-чемпионов мира,

– рассказал Красников.

Отметим, что после чемпионата мира 2018 года стоимость Пиварича составляла 3 миллиона евро.

После Мундиаля 31-летний хорват травмировался и длительное время восстанавливался. За два сезона Пиварич вышел на поле в футболке "Динамо" всего 15 раз.

По завершению сезона-2019/2020 Иосиф покинул киевский клуб, как свободный агент. Сейчас на трансферном рынке услуги Пиварича оценивают в 1 миллион евро.