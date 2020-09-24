"Динамо" отдало украинского полузащитника Алибекова в аренду в российскую "Уфу"
Киевское "Динамо" согласовало аренду украинского полузащитника Ахмеда Алибекова в российскую команду "Уфа". Там игрок проведет следующий сезон.
О переходе Алибекова в аренду в "Уфу" до конца сезона 2020/21 сообщает официальный сайт киевского "Динамо".
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"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу", – пояснил свое решение Алибеков.
Минувший сезон Алибеков провел на правах аренды в чешском "Словане".
- Этот сезон игрок начал в составе "Динамо". И даже попал в заявку команды на игру против "Львова".
- Алибеков не первый игрок, которого "Динамо" отдало в аренду в Россию. Перед тем в тульский "Арсенал" перешел Мохамед Кадири.
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