Киевское "Динамо" согласовало аренду украинского полузащитника Ахмеда Алибекова в российскую команду "Уфа". Там игрок проведет следующий сезон.

О переходе Алибекова в аренду в "Уфу" до конца сезона 2020/21 сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

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"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу", – пояснил свое решение Алибеков.

Минувший сезон Алибеков провел на правах аренды в чешском "Словане".