Определились три претендента на победу в номинации "Лучший тренер в Украине мужских команд". На эту награду претендуют Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь.

15 февраля в Украине состоится вручение наград "Футбольные звезды Украины", Однако из номинаций – для тренера украинских команд. Экспертная комиссия выбрала трех кандидатов. Стоит внимания Победа Динамо в УПЛ, вылет движения, а Цыганков – лучший бомбардир: главные интриги сезона Александр Рябоконь. Тренер черниговской Десны, который прошел с командой путь от второй лиги до Премьер-лиги. В 2020 году Десна под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках. Виктор Скрипник. В прошлом году тренер луганской Зари уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов этого года также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника Заря получила бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы. Мирча Луческу. Спортивные достижения румынского специалиста после пол года работы с Динамо говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирчи Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины". Напомним, до этого были названы претенденты и на другие номинации: Лучший молодой игрок

Лучший гол

Лучший легионер в УПЛ

Лучший украинец-легионер Победители конкурса "Футбольные звезды Украины" будут объявлены в понедельник, 15 февраля.