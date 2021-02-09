Луческу, Скрипник и Рябоконь претендуют на звание лучшего тренера в Украине
Определились три претендента на победу в номинации "Лучший тренер в Украине мужских команд". На эту награду претендуют Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь.
Источник:Футбольные звезды Украины
15 февраля в Украине состоится вручение наград "Футбольные звезды Украины", Однако из номинаций – для тренера украинских команд. Экспертная комиссия выбрала трех кандидатов.
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- Александр Рябоконь. Тренер черниговской Десны, который прошел с командой путь от второй лиги до Премьер-лиги. В 2020 году Десна под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках.
- Виктор Скрипник. В прошлом году тренер луганской Зари уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов этого года также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника Заря получила бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.
- Мирча Луческу. Спортивные достижения румынского специалиста после пол года работы с Динамо говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирчи Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины".
Напомним, до этого были названы претенденты и на другие номинации:
Победители конкурса "Футбольные звезды Украины" будут объявлены в понедельник, 15 февраля.
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