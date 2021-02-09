Визначилися три претенденти на перемогу у номінації "Найкращий тренер в Україні чоловічих команд". На цю нагороду претендують Мірча Луческу, Віктор Скрипник та Олександр Рябоконь.

15 лютого в Україні відбудеться вручення нагород "Футбольні зірки України", Однак з номінацій – для тренера українських команд. Експертна комісія обрала трьох кандидатів. Варте уваги Перемога Динамо в УПЛ, виліт Руху, а Циганков – найкращий бомбардир: головні інтриги сезону Олександр Рябоконь. Тренер чернігівської Десни, який пройшов із командою шлях від другої ліги до Прем’єр-ліги. 2020 року Десна під керівництвом Олександра Дмитровича претендувала на срібні медалі у внутрішній першості та вперше у своїй історії зіграла в єврокубках. Віктор Скрипник. Минулого року тренер луганської Зорі вже претендував на перемогу в цій номінації і його присутність серед номінантів цього року також нікого не дивує. Адже, попри всі складнощі навколо луганського клубу, під керівництвом Віктора Скрипника Зоря здобула бронзові нагороди УПЛ та гідно виступила у груповому раунді Ліги Європи. Мірча Луческу. Спортивні досягнення румунського спеціаліста після пів року роботи з Динамо говорять самі за себе. Перемога в матчі за Суперкубок, вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, вихід до плей-офф Ліги Європи та перше місце в УПЛ після першої частини чемпіонату дозволяють Мірчі Луческу претендувати на перемогу в номінації "Найкращий тренер України". Нагадаємо, до цього було названо претендентів й на інші номінації: Найкращий молодий гравець

Найкращий гол

Найкращий легіонер в УПЛ

Найкращий українець-легіонер Переможців конкурсу "Футбольні зірки України" буде оголошено в понеділок, 15 лютого.