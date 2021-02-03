Два игрока Шахтера и Захеди Шахаб претендуют на звание лучшего легионера в Украине
15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины-2020". Среди номинаций – звание "Лучший футболист-легионер". На него претендуют трое игроков.
Источник: фейсбук Футбольные звезды Украины
Игроки, претендующие на звание лучшего легионера, представляют донецкие клубы. Это полузащитники Манор Соломон и Тайсон из Шахтера, а также форвард Захеди Шахаб из Олимпика.
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Тайсон
Бразилец – многолетний лидер Шахтера, в прошлом году помог своей команде одержать победу в Премьер-лиге сезона-2019/2020, забив за турнир 10 мячей. А также пробиться в полуфинал Лиги Европы УЕФА. В 2019-м стал лучшим футболистом по версии "Футбольных звезд Украины".
Захеди Шахаб
Стал настоящим открытием чемпионата Украины. Присоединился к Олимпику летом 2019 года. Постепенно иранец превратился в одного из самых опасных форвардов УПЛ. В текущем турнире он занимает первое место в списке бомбардиров с восемью голами в активе. Шахаб уже успел переписать клубный рекорд Олимпика по забитым мячам в чемпионате страны.
Манор Соломон
В 2020-м израильтянин помог "горнякам" добыть "золото" чемпионата Украины и пробиться в полуфинал Лиги Европы УЕФА. В текущем сезоне он забил пять мячей во всех турнирах, в том числе и дважды расписался в воротах мадридского Реала. И в обоих матчах Лиги чемпионов против испанского гранда Шахтер в итоге победил.
Лучший легионер будет назван во время церемонии "Футбольные звезды Украины" 15 февраля. Тогда же будут названы победители и в других номинациях
- Лучшая футболистка Украины
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- Лучший молодой игрок
- Автор лучшего гола
- Лучший тренер Украины (среди главных тренеров женских команд)
- Лучший тренер Украины (среди главных тренеров мужских команд)
- Лучший тренер мужской команды, работающей заграницей
- Символическая сборная Украины (11 игроков – женщины)
- Символическая сборная Украины (11 игроков – мужчины)
- Лучший игрок по футзалу (мужчины)
- Лучший игрок по футзалу (женщины).
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